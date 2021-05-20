Uzmanlardan uyarılar üst üste geliyor: Marmara'ya sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar düşecek, gök gürültülü yağmur geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, Marmara Bölgesi'nde yarın için sarı kod uyarısında bulundu. Sıcaklıkların 15 dereceye kadar düşeceğini ifade eden yetkililer, çok şiddetli yağış olacağına dikkat çekerek potansiyel tehlike durumunun söz konusu olduğunu belirtti.