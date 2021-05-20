Uzmanlardan uyarılar üst üste geliyor: Marmara'ya sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar düşecek, gök gürültülü yağmur geliyor!
Uzmanlardan uyarılar üst üste geliyor: Marmara'ya sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar düşecek, gök gürültülü yağmur geliyor!
Meteoroloji yetkililerinden ardı ardına gelen son dakika uyarılarında, Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına gireceği ve bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bir anda düşeceği ifade edilerek vatandaşlar uyarıldı.