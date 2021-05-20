  1. FOTO GALERİ
  2. GÜNDEM
  3. Uzmanlardan uyarılar üst üste geliyor: Marmara'ya sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar düşecek, gök gürültülü yağmur geliyor!

Uzmanlardan uyarılar üst üste geliyor: Marmara'ya sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar düşecek, gök gürültülü yağmur geliyor!

Meteoroloji yetkililerinden ardı ardına gelen son dakika uyarılarında, Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına gireceği ve bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bir anda düşeceği ifade edilerek vatandaşlar uyarıldı.

Uzmanlardan uyarılar üst üste geliyor: Marmara'ya sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar düşecek, gök gürültülü yağmur geliyor! 1111

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, Marmara Bölgesi'nde yarın için sarı kod uyarısında bulundu. Sıcaklıkların 15 dereceye kadar düşeceğini ifade eden yetkililer, çok şiddetli yağış olacağına dikkat çekerek potansiyel tehlike durumunun söz konusu olduğunu belirtti. 

 