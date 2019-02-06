Üzüm için sigortalama süresi 28 Şubat’ta sona eriyor

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, üzüm ürünü için poliçe tanzimlerinin 28 Şubat'ta sona erdiği bildirilerek, üreticilere yüzde 67'ye varan devlet desteğinden faydalanarak tarım sigortalarını yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Üreticilerin "üzüm" ürünü için bir an önce sigorta yaptırmaları gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, yeni yıl itibarıyla bu üründe olgunlaşmadan hasat dönemine kadar olan dönemde yağmur teminatının da kapsama alındığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle, doğal afetlerin ve çeşitli risklerin frekansı ve şiddeti her geçen gün artmaktadır. Geçtiğimiz günlerde ülkemizin çeşitli yerlerinde aniden ve şiddetli bir şekilde yaşanan sel su baskını, hortum, dolu, vb. felaketler neticesinde, ürünler ve seralar ciddi düzeyde zarar görmüş, hepimizi derinden yaralayan can kayıpları yaşanmıştır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; üreticilerin, tarımsal üretimlerini kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmeleri ve gelir kayıpları yaşamamaları için tek güvence TARSİM'dir.

Şimdi vakit kaybetmeden Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olunuz ya da kaydınızı güncelleyiniz sonrasında poliçe düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla, üzüm ürününüzü dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel-su baskını ile yağmur risklerinin neden olduğu miktar kaybına ve dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına ve bu risklere ilave olarak, çiçeklenme dönemi de dahil olmak üzere, don riskinin neden olduğu miktar kaybına karşı sigortalatınız!

Ayrıca asmalarınızın kendisi ile fidanları, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine karşı; bağlar için dolu ağı ve örtü ile destek (telli terbiye) sistemleri ise dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, deprem, yangın, sel ve su baskını, taşıt çarpması risklerine karşı güvence altında.

Sunulan teminatlar bununla da sınırlı değil. Asma yaprakları da isteğe bağlı olarak, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını risklerine karşı güvence altına alınabiliyor.

Üzüm ürününde sigorta başvuruları, erkenci çeşitlerde 14 Şubat'ta, sultani çekirdeksiz üzümlerde ise 28 Şubat'ta sona eriyor. Şimdi üzüm için sigorta yaptırmanın tam zamanı"

Kaynak: İHA