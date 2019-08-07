Üzüm ve badem bahçeleri küle döndü

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Erikdere köyü civarında yaklaşık 500 dönümlük alanda çıkan yangında üzüm ve badem bahçeleri ile bir traktör küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesine bağlı Erikdere Köyü civarında bulunan bağ ve badem bahçelerinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yangını gören köylüler itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın bölgesinde 500 dönümlük alanda bulunan üzüm ve badem bahçeleri ile bir traktör yanarak küle döndü. Olay yerinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA