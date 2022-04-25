Üzümsü Meyve Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Üzümsü Meyve Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Üzümsü Meyve Yetiştiricisi ne iş yapar, Üzümsü Meyve Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Üzümsü Meyve Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Üzümsü Meyve Yetiştiricisi Tanımı;

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Üzümsü Meyve Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Üzümsü Meyve Yetiştiricisi Maaşları

Üzümsü Meyve Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Üzümsü Meyve Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Üzümsü Meyve Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6112.51

Meslek Adı :

Üzümsü Meyve Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Arazide üretime hazırlık yapan üretim tekniklerini kullanarak üzümsü meyveleri yetiştirebilen, meyvelerin bakım ve kültürel işlemlerini yürüten, meyveleri hasat ederek hasat sonrası işlemleri yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Üzümsü Meyve Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arazi seçimi yapmak,

b) Arazide üretim için hazırlık yapmak,

c) Meyve ağaçlarında budama yapmak,

d) Üzümsü meyveleri yetiştirmek,

e) Meyvelerde hasat yapmak,

f) Meyveleri sınıflandırmak ve ambalajlamak ,

g) Meyveleri muhafaza etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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