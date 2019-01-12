Uzun ,Alaplı Belediye Başkanlığına Aday gösterildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Alaplı Belediye Başkan Adayı gösterilen Celil Uzun açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen İnşaat Mühendisi Celil Uzun teşekkür mesajı yayımladı.

AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun'un kendisini bu göreve layık görenleri utandırmamak için hep birlikte çalışacaklarını belirterek, 31 Mart'ta Alaplı'dan yeni bir Türkiye rekoru hedeflediklerini söyledi.

Ak Parti Belediye Başkan Adayı Celil Uzun, Belediye Başkanı olduğu takdirde her zaman halka kapılarının açık olacağını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız ve Partimizin Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdirleri ve teşkilatımızın her bir kademesine destekleri için teşekkür ediyorum. Aday adayı olarak çıktığımız bu yola 31 Mart Yerel Seçimlerine kadar aday olarak devam edecek ve hemşerilerimizin teveccühüyle inşallah Alaplı Belediye Başkanı olacağım" dedi

Uzun, "Alaplı'nın sorunlarını yakinen bir İnşaat Mühendisi olarak, tecrübelerimle bu görevi yapmaya ehil olduğumu düşünüyorum. Dürüstlük ve adalet ön planda olacak, herkese eşit hizmet edeceğiz. Halkın öncelikli sorunlarını tespit edip, ona göre çözüm üreteceğiz, şehrimizi sosyal ve kültürel alanda gelişimini sağlayacağız. Yıllardır Alaplı'dayız, Zonguldak'ımız için çalıştık. Şimdi de hep birlikte yine Alaplı'mız için çalışacağız. İnşallah güzel hizmetler yaparız ve bizi buraya getirenleri başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bizi bu göreve layık görenleri utandırmayız. Yerel Yönetimlerin üstadı Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın işaret ettiği gibi gönül belediyeciliğini esas alarak önce millet önce memleket diyecek ve bu doğrultuda hareket edeceğiz. Gönüllerde yer almak için var gücümüzle çalışacak ve dualarına talip olduğumuz Alaplı'yı birlikte yöneteceğiz ve Alaplı'da birlikte yaşayacağız. Seçim çalışmalarımızı teşkilatımızın her bir kademesiyle omuz omuza vererek ilk günkü aşkla gerçekleştireceğiz. Bu ilçenin bir yaşayanı olmaktan duyduğum gururu perçinleştirmek istiyorum. " diye konuştu.

Hızlı bir çalışma içinde olduklarını da kaydeden Uzun, "Teşkilatımız seçime hazır. Seçim çalışmalarında ise bizlere iyi dönüşler oluyor. Ev ziyaretlerimizde özellikle iyi çalışmamızı duyan vatandaşlarımız bizlere de gelmemizi istiyorlar. Alaplı'nın en büyük sorunun trafik, imar ve park sorunu olduğunu görüyoruz" ifadesinde bulundu.

Kaynak: İHA