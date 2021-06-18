Uzun aranın ardından beklenen an geldi! Adana halkı yazı konserle karşıladı

Koronavirüste aşılama çalışmalarının hız kazanması sonrasında kısıtlamalarda gevşetilmeye gidildi. Kademeli normalleşme adımları atılmaya başladı. Bu kapsamda Adana'da sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınarak konserler düzenlenmeye başladı.

YAZA MERHABA KONSERLERİ

Adana'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) tarafından gerçekleştirilen "Yaza Merhaba" konserleri sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün öncülüğünde gerçekleştirilen konserde, "Klasikten Moderne" seslendirildi.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, seslendirdikleri klasikten moderne çalışmasını seyirciyle buluşturdu. Bazı eserlerde sanatçılara eşlik eden dinleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

