"Uzun Düşün Kısa Çek" kısa film yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen "Uzun Düşün Kısa Çek" isimli proje kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasında, dereceye giren filmlerin ödülleri ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan törenle sahiplerine verildi.

Türkiye genelinden 19 kısa filmin katıldığı kısa film yarışmasında ilk 3'e giren filmlerin yanı sıra jüri özel ödülü ve mansiyon ödülü de verildi. Dereceye giren filmlerin izletilmesinin ardından ödüller dağıtıldı.

Birincilik ödülünü Giresun Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencisi Sinan Koza "Dikensiz Gül" isimli kısa filmle, ikincilik ödülünü ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Emirhan Küçük "Emek" isimli kısa filmle, üçüncülük ödülünü Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi'nden Furkan Arslantaş "Fırça" isimli kısa filmle kazandı.

Jüri özel ödülünü Adana ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İpek Uzbilek "Vefa" isimli kısa film ile alırken, mansiyon ödülünü de yine Adana ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Çağrı Dost "Süheyla" isimli kısa filmle aldı.

Tören ödüllerin verilmesinin ardından düzenlenen kokteylle son buldu.

Kaynak: İHA