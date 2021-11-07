Son zamanlarda ülkenin çeşitli il ve ilçelerinde zanaat edilen heykeller sık sık gündem etkisi yaratıyor. Son olarak sağlık çalışanları için tasarlanan heykeller büyük tepki toplamıştı. Onlara bir yenisi daha eklendi. Kültür parkında görülen, uzun eşek, birdirbir, körebe, seksek, misket gibi oyunların heykelleri vatandaşı harekete geçirdi. "Uzun eşek heykeli nerede? Uzun eşek heykelinin maliyeti ne kadar?" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

UZUN EŞEK HEYKELİ NEREDE?

Karabük Üniversitesi'nin 5 yıl önce inşa edilen Açık Hava Müzesi alanında uzun eşek, birdirbir, körebe, seksek, misket, ip atlama gibi eskiden çocukların sokaklarda oynadığı oyunlar, heykellerle canlandırıldı.

Heykeller Karabük Açık Hava Müzesi'nde bulunmaktadır.

UZUN EŞEK HEYKELİNİN MALİYETİ NE KADAR?

Maliyeti konusunda henüz net bir rakam bilgilerine ulaşılamayan heykeller ile ilgili Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat,"O zamanki harcanan para ile şu anki durumu kıyaslamak doğru değil. Fakat üniversitemizi, eğitim ve öğretimi sıkıntıya sokacak bir meblağ değildi. Harcanması gereken meblağdı. Bazı şeylerin fiyatı sorgulanmaz" açıklamasında bulundu.

Kültür parkındaki heykellerle çocuklara görsel olarak oyunları zihinde canlandırmaları amacı olduğunu belirten Prof. Dr. Polat, "Çocukluğumuzdan beri oynanan oyunlar. Yeni nesil bu oyunları bilmiyor. Burayı kültür parkına dönüştürdük. İnsanlar çocuklarına göstersin, ne olduklarını anlatsın istiyoruz. Türk örf, adet ve kültürümüzdeki bu oyunlar, çocukların tekrar belleklerinde yer alabilir" ifadelerine yer verdi.