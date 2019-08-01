Uzun, Eskipazar ilçesinde asfalt kaplama çalışmalarını inceledi

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Eskipazar ilçesinde yapımına başlanan asfalt sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

Eskipazar Sofular Köyü'nde yapımına başlanan sathi kaplama çalışmasını inceleyen Genel Sekreteri Uzun'a Eskipazar İl Genel Meclis Üyesi Sunay Yaka, İnşaat Mühendisi Mustafa Yeşil ve Eskipazar Sofular Köyü Muhtarı Akif Yeniaydın eşlik etti. Sofular Köyü'nde gerçekleştirilen incelemelerin ardından konuşan Uzun, "Sofular Köyü'nde geçtiğimiz yıl mevsim şartları sebebiyle başlanılamayan asfalt çalışmamızı bu yıl bitirdik. Bunun dışında Eskipazar ilçemizde Hasanlar, Üçevler, Deresoplan Ören Mahallesi ve Deresoplan Gözyeri mahallelerinde sathi kaplama çalışmalarımız devam ediyor ve toplamda 6 km'lik bir çalışmamız olacak. Bölgemizde asfalt çalışmalarımızı bitirip ulaşımın daha konforlu ve daha güvenli devam edebilmesi sağlayıp, hemşerilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Genel Sekreter Uzun, yaptığı incelemelerin ardından personellere çalışmalarında kolaylıklar dileyerek bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA