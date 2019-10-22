Uzun, “Hedefimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız”

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, merkez ve ilçelerinde devam eden asfalt çalışmalarını inceldi.

Genel Sekreter Mehmet Uzun, bu yıl asfalt çalışmasında hedeflerine ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Merkeze bağlı Burunsuz köyünde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen inceleyen Uzun, "Karabük İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekiplerimizin çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta hava muhalefeti sebebiyle ara verdiğimiz çalışmalarımıza şuanda tekrar başladık. İki koldan devam eden çalışmalarımız da bir ekibimiz Eflani, Karlı-Gökgöz grup yolunda finişer ile serim yaparken diğer ekibimizde merkeze bağlı Burunsuz köyünde greyder ile serim yapmaktadır. Burunsuz köyünde 8 kamyon, 2 silindir ve 1 greyder ile toplamda 3.3 kilometrelik kısım sıcak asfalt yapılıyor ve bugün inşallah bu köyümüzün yolu da bitmiş olacak. Asfalt çalışmalarımız bu şekilde aşama aşama devam edecek ve bu seneki hedefimize ulaşmak için personellerimizle birlikte elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Uzun, çalışan personellere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İncelemelerde, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül, Jeoloji Mühendisi Büşra Tuncer ve Asfalt Formeni Ali Coşkun hazır bulundu.

Kaynak: İHA