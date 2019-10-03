Uzun, “Sıcak asfaltın 40 kilometresini bitirmiş bulunmaktayız”

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun hedeflenen 90 kilometrelik sıcak asfaltın 40 kilometresini tamamladıklarını söyledi.

Karabük İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapımına devam edilen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, "Bu yıl Karabük merkez ve ilçelerinde devam eden sıcak asfalt programımızda belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Uzun, asfalt çalışmaları için il genelinde 20 adet kamyon, 1 adet finişer, 3 adet greyder, 2 adet toprak silindiri ve 2 adet asfalt silindirin kullanıldığını belirterek, "Karabük İl Özel İdaresi olarak yaklaşık iki ay önce asfalt plenti açılışını gerçekleştirdik. Bu bağlamda da artık merkez ve köy yollarında sathi kaplama yerine sıcak asfalta geçiş yaptık. Asfalt plentimizde 8 personelimiz ile birlikte günlük ortalama 2 bin 500 ton malzeme çekimi yapıyoruz. Bu yıl hedeflediğimiz 90 kilometrelik sıcak asfalt çalışmamızda da şuanda 40 kilometrelik bölümü bitirmiş bulunmaktayız. Asfalt çalışmasında saha da bulunan 34 personelimiz ile kurduğumuz ekiplerimizden bir bölümü Safranbolu Çavuşlar bir bölümü de Eflani Karlı ve Gökgöz köyleri grup yollarında çalışmalarına devam etmektedir" diye konuştu.

"9 ayda 214 bin 352 ton malzeme üretimi gerçekleştirdik"

Araç parkına yaklaşık 5 yıl önce kazandırılan iki adet konkasör ( taş kırma ) çalışmaları hakkında da bilgi veren Genel Sekreterimiz Uzun, "QI 341 ve QI 441 olmak üzere iki adet konkasörümüz de üretim çalışmalarında devam ediyor. Konkasörlerimizden biri Eflani Ulugeçit de bulunan taş ocağımızda diğeri de Ovacık Ahmetler de bulunan taş ocağımızda çalışmalarına devam ediyor. Bu iki konkasörümüzden 2019 yılının 9 ayında toplamda 214 bin 352 ton malzeme üretimi gerçekleştirdik." İfadelerini kullandı.

Karabük'ün yeni turizm gözdesi olmaya hazırlanan Keltepe Kayak merkezi yolunda devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler veren Uzun şunları söyledi: "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un ilimize gerçekleştirdiği ziyaret esnasında destek sözünü verdiği Keltepe Kayak merkezine ulaşım yolunun 20 kilometrelik kısmının 11.5 kilometrelik bölümü bitmiş bulunuyor. Şuan ekiplerimiz yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Burada da çalışmalarımızı en kısa sürede bitirmeye gayret gösteriyoruz."

Kaynak: İHA