Uzun yaşamak isteyenler her gün bundan yesin! 1 kaşığı ömrü uzatıyor

Eğer uzun süre sağlıklı şekilde beslenmek istiyorsanız bu besin tam size göre! Uzmanlar ısrarla öneriyor! Tüm detaylar haberimizde.

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Uzun yaşamak isteyenler her gün bundan yesin! 1 kaşığı ömrü uzatıyor

Uzmanlar bu besini günde bir tatlı kaşığı tüketen insanların sağlıklarının çok iyi olacağını söylüyor! Faydaları saymakla bitmez! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİR KAŞIĞI ÖMÜR UZATIR

Uzmanlar uzun süre sağlıklı şekilde yaşamak isteyen insanlara andız pekmezi öneriyor. Andız pekmezini günde bir kaşık tüketmek akciğerleri rahatlatır ve öksürüğü keser. Her gün bir kaşık andız pekmezi tüketmek grip gibi hastalıklara da antibiyotik görevi görür. Soğuk algınlığı, öksürük, bronşit gibi rahatsızlıklara iyi gelir ve balgamın azalmasını sağlar. Andız pekmezi Doğu Akdeniz bölgesinde olan andız ağacından elde edilir ve yalnızca ülkemizde geleneksel yöntemlerle yapılır. Soğuk algınlığından tutun iltihaplara kadar iyi gelir. 

Düzenli Andız Pekmezi Faydaları

Andız pekmezi doğal bir antioksidan olduğu için saç köklerini güçlendirir ve saçların dökülmesinin önüne geçer. Andız pekmezini düzenli olarak tüketmek basur ve ishalin önüne geçer ve bağırsaklarda oluşan parazitlerin önüne geçerek kabızlık sorununa iyi gelir. Aynı zamanda böbrek taşlarının düşmesine ve oluşmasına yardımcı olur. Birçok insanın sorun yaşadığı idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen andız pekmezi kanın temizlenmesine ve damarların açılmasına yardımcı olarak kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Andız pekmezi ağız içinde oluşan yara ve aftlara iyi gelirken diken ve çıban gibi yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Andız pekmezinin düzenli olarak tüketilmesi canlı bir vücuda sahip olunmasını sağlar. Andız pekmezinin bütün bu faydaları için her sabah bir yemek kaşığı tüketilmesi önerilir. Çocuklara ise sabah akşam bir tatlı kaşığı şeklinde verilebilir. Aynı zamanda sade olarak içemeyen insanlar tahin veya ılık su ile karıştırarak tüketebilir. 

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