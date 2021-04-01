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  3. Uzun zaman sonra ortaya çıkan Şeyma Subaşı keyifsiz halleriyle dikkat çekti

Uzun zaman sonra ortaya çıkan Şeyma Subaşı keyifsiz halleriyle dikkat çekti

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Şeyma Subaşı, uzun zaman sonra objektiflere takıldı. Yurt dışı tatilinden dönen Subaşı, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken aynı zamanda keyifsiz halleriyle dikkat çekti.

Uzun zaman sonra ortaya çıkan Şeyma Subaşı keyifsiz halleriyle dikkat çekti

Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın attığı her adım olay oluyor. Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, aylar sonra İstanbul Bebek'te objektiflere takıldı. Bir süredir yurt dışında olan Şubaşı, İstanbul'a dönmesinin ardından soluğu arkadaşlarının yanında aldı.

ŞEYMA'NIN KEYFİ YOK

Uzun zaman sonra ortaya çıkan Şeyma Subaşı keyifsiz halleriyle dikkat çekti

Neşeli halleriyle tanıdığımız Şeyma Subaşı bu kez düşük enerjisi ve gergin halleriyle dikkat çekti. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Şubaşı'nın bir hayli keyifsiz olduğu gözlendi. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Şubaşı hakkında estetik iddiaları ortaya atılmıştı. Şubaşı ise bu iddiaları geçtiğimiz günlerde yalanlayarak, sosyal medya detoksunda olduğunu belirtmişti. Şubaşı öte yandan Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile yaşadığı aşkla konuşuluyor. 

Uzun zaman sonra ortaya çıkan Şeyma Subaşı keyifsiz halleriyle dikkat çektiUzun zaman sonra ortaya çıkan Şeyma Subaşı keyifsiz halleriyle dikkat çekti

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