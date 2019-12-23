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  3. Uzungöl'de 65 kaçak yapıdan 14'ünün yıkımı gerçekleştirildi

Uzungöl'de 65 kaçak yapıdan 14'ünün yıkımı gerçekleştirildi

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de 65 kaçak yapıdan 14'ünün yıkımı gerçekleştirildi.

Uzungöl'de 65 kaçak yapıdan 14'ünün yıkımı gerçekleştirildi 119

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de 65 kaçak binadan 14'ünün yıkımı gerçekleştirildi.