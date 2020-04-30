Uzunköprü’de alt yapı çalışmaları devam ediyor

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, kaymakamlığın koordinasyonunda, alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan'ın öncülüğünde, Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak Köyü, Sığırcılı Köyü ve Hasan Pınar Köylerinin, kanalizasyon çalışmaları ve menfez ihtiyaçları, Özel İdare İlker Tekel ve köy muhtarlarının işbirliğinde tamamlandı.

Kaynak: İHA