Uzunköprü'de tapu töreni düzenlendi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen törenle 50 vatandaşa oturdukları evin tapuları verildi.

Uzunköprü Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mesçit Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Enis İşbilen, vatandaşların mutluluğunu paylaştığını söyledi.

Uzunköprü için çalıştıklarını belirten İşbilen, şunları kaydetti:

"30 yıllık hasretiniz ve dönemimizde açtığımız 8 yıl süren hukuk mücadelemiz bugün sizlere tapu olarak dönüyor. Bu hikayenin adı mutluluktur. Bu mutluluğu sizlerle yaşıyor olmak çok güzel. Şimdilik sadece 50 vatandaşımıza bu tapuları teslim edeceğiz.

Ancak evraklarını tamamlayan 22 vatandaşımızın daha dün yapılan ocak ayı meclis toplantısında tapu kararlarını aldık. Onlara da aynı işlemleri uygulayarak tapularını telsim edeceğiz. Ve tabii bir diğer mahallemiz Aşçıoğlu Mahallesinde de aynı sorunu yaşayan vatandaşlarımıza umut olacağız, biz sorunun çözümü için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bugünde, bunun en büyük ispatıdır."

Törene, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Roman derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





Kaynak: AA