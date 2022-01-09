Üzüntüsünü böyle dile getirdi! Uğur Dündar’dan dikkat çeken paylaşım: Hastalığımın bile önüne geçti Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını açıklayan ünlü gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kedisinin kaybolduğunu duyurdu, Dündar bu durumun yaşattığı üzüntünün hastalığının bile önüne geçtiğini ifade etti.

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Geçtiğimiz hafta koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Uğur Dündar dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Koronavirüs nedenitle tedavi altında olan ünlü gazeteci, kedisinin kaybolduğunu duyurdu. Twitter hesabında paylaşımda bulunan Uğur Dündar Scottish Fold cinsi beyaz kedisinin iki gün önce İstanbul- Kavacık'da kaybolduğunu ve bu durum nedeniyle duyduğu üzüntünün hastalığının bile önüne geçtiğini belirterek görenlerin yardımcı olmasını rica etti. Uğur Dündar paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ailemizin sevgilisi Scottish Fold cinsi beyaz kedimiz, iki gün önce İstanbul- Kavacık'da (Dolaybağı Yolu) kayboldu. Üzüntümüz hastalığımın bile önüne geçti. Görenlerin yardımını rica ediyorum." ?En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Bu rakam yeterli mi?

?Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar olmalıydı? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 4, 2022 Berkem Temizel Gece Editörü ugur dündarkedi