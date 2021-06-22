Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli aşının ismini TURKOVAC olarak duyurdu. Türk kelimesi ile 'Vac'ın birleşiminden oluşan bu isim hakkında internet kullanıcıları arama motorlarında, Vac nedir, ne demek? TURKOVAC aşısındaki Vac'ın anlamı nedir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

VAC NEDİR, NE DEMEK?

Vac kelimesi, İngilizce Vaccine'nin kısaltılmışı olarak kullanılmaktadır. Vaccine'nin ise Türkçe anlamı 'aşı' olarak bilinmektedir. İnaktif bir aşı olan yerli aşıda etkinlik oranı henüz açıklanmamakla birlikte içeriğinin, bir diğer inaktif aşı olan SinoVac ile benzerlik taşıdığı bilinmektedir.

AC tıp dilinde negatif basınçlu yara tedavisi olarak biliniyor. Açılımı Vakum Yardımlı Kapama olan VAC, uzun süren ve kapanmayan yara tedavilerinde kullanılan bir yöntemdir.

Yatak yaraları, şeker hastalığına bağlı kapanmayan yaralar, damar sertliğine bağlı kapanmayan yaraların tedavisinde etkili olan VAC tedavisi, yara bölgesini steril bir şekilde kapatarak buraya sürekli veya aralıklı olarak negatif basınç uygulama temeline dayalıdır.

Bu yöntem ile lokal kan akımı artırılır, lokal ödem azaltılır, granülasyon dokusu gelişimi artar, baktiri kolonizasyonu azaltarak enfenksiyonla mücadele eder, nemli yara ortamı sağlar, epitelizasyonu hızlandırır, yara kontraksiyonunu sağlar.

TURKOVAC AŞISINDAKİ VAC'IN ANLAMI NEDİR?

Turkovac aşısının anlamı, Türk ve Vac kelimelerinin birleşimidir. Bu durumda Turkovac'ın anlamını, Türk aşısı olarak açıklayabiliriz.

Türkiye'nin ilk yerli koronavirüs aşısı olan TURKOVAC, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve TÜSEB tarafından geliştirilen inaktif bir koronavirüs aşısıdır. Bu aşı türü hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan etkisizleştirilmiş virus içeren aşılardır. Ülkemizde uygulanmakta olan Sinovac’ın CoronaVac aşısı ve her yıl uygulanan grip (influenza) aşıları inaktif aşılardır.

TURKOVAC İNAKTİF Mİ, MRNA MI?

Ülkemizde ve 6 ülkede faz 3 çalışmaları yapılacak olan TURKOVAC inaktif koronavirüs aşısı 2 doz olarak uygulanacak. Yerli aşının iki doz aşı olan kişilere üçüncü doz olarak yapılması da planlanıyor.

TURKOVAC AŞISI NE KADAR KORUYOR?

TURKOVAC aşısının koruyuculuk oranına ilişkin bir bilgi bulunmaktadır. Aşının ne kadar koruduğuna ilişkin yeterli bir bilgi bulunmuyor. Aşının , Faz -2 sonuçlarına ilişkin bilgi veren Erciyes Üniversitesi Rektörü (ERÜ) Prof. Dr. Mustafa Çalış hakkında bilgi verdi.

27 Mayıs'ta yaptığı açıklamada aşının Faz -2 çalışmalarının güzel çıktığını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Çalış, " Özellikle aşı yapılan alandaki gönüllülerimizin raporları yüzde 100 çıktı. Yani aşı yapılan bütün gönüllülerimizde antikor oluştu. Sadece antikor değil, Faz-2 sonuçlarını gösteren çeşitli parametler var. Tabi ki antikorun yüzde 100 çıkması çok önemli ama diğer etkinlik parametleride çok iyi çıktı." diye konuşmuştu.

Çalş, Faz - 3 çalışmalarına ilişkin şu bilgileri vermişti:

" Faz-3 çalışmaları zaten başladı ama dozlamalara da geçileceğini sağlık bakanımız açıklamıştı. Gerek Aykut Özdarendeli hocamız aşı uygulama araştırma merkezi müdürümüz, gerek klinik araştırma müdürümüz Zafer Sezer hocamız ve biz devamlı Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB ile istişare halindeyiz. Hocalarımız 2-3 günde bir online toplantılara katılmaktadır. Orda daha büyük bir bölümün üzerinde yapılacak. Belki 20-30 merkez olacak. Belki de yurt dışı olacak. Onu Sağlık Bakanlığı takdir edecek. O konuda da bilgi vereceklerdir. Erciyes Üniversitesi olarak biz de inşallah o merkezlerden bir tanesi olacağız”