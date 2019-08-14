Vaclav Jilek: Rakibin zayıf yönlerine göre çalışıp turu geçmek istiyoruz

Vaclav Jilek: Turu geçecek gücümüz var

"Rakibin hata yapmasını bekleyeceğiz"

Costa: Bizi zor bir maç bekliyor

"Takımın makine gibi çalışması lazım"

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu rövanşında Trabzonspor ile karşılaşacak Sparta Prag'ın teknik direktörü Vaclav Jilek, Trabzonspor'un ilk maçta zayıf yanlarını daha net gördüklerini belirterek, "Yarın bu zayıf yanlara göre çalışıp turu geçmek istiyoruz. Bu gücümüz var" dedi.

Sparta Prag teknik direktörü Vaclav Jilek ile savunma oyuncusu Costa Nhamoinesu, yarın Trabzonspor ile oynayacakları rövanş karşılaşması öncesi maçın oynanacağı Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Teknik direktör Jilek, önce rakiplerini durdurup sonradan üstünlüğü ele geçirmek istediklerini belirterek, "Böyle bir taraftar önünde sahaya çıkarken dünyanın neresinden gelirse gelsin tüm antrenörler heyecanlı olur. Dolayısıyla ben de heyecanlıyım. Evinde oynayan Trabzonspor gibi hücumu kaliteli takıma karşı farklı savunma yapacağız. Sahada etkili oynayacağız. Önce rakibi durdurup sonradan üstünlüğü ele geçirmek istiyoruz. Cezamız nedeniyle ilk maçta oyuncularımız boş tribünler önünde oynadı. Atmosfer çok daha farklıydı. Avantajı hissedemedik belki de. Taraftar yanımızda olsa bizi ileriye doğru iter ve son dakikalarda düşmemizi engellerdi. Rakibin ateşli taraftarı olduğunu biliyoruz. Bizi etkilememesi için önlemlerimizi aldık. Bu duruma karşı oyuncuları hazırlamaya çalıştık. Yarın ki atmosferden etkilenmeyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Jilek, bir basın mensubunun sorusu üzerine Semih Kaya'nın da diğer oyuncular gibi hazır olduğunu ifade ederek kadroyla ilgili net bir şey maç öncesi söylemeyeceğini kaydetti.

"RAKİBİN HATA YAPMASINI BEKLEYECEĞİZ"

Rövanşta alınacak 3-3 ve 4-4'lük sonuçların kendilerine turu geçmek için yaradığını vurgulayan Jilek, şöyle devam etti:

"Ben yarın ki maçta bu kadar gol beklemiyorum. Yarın savunma ağırlıklı oynayacağız. Rakibin hata yapmasını bekleyeceğiz. İlk gol çok önemlidir. Maçın gidişatı değişebilir. Öncelikle amacımız savunmada daha farklı daha sağlam durup rakibin açıklarını aramak, rakibin kalesinde tehlikeler yaratmak. Rakip sahanın her yerinde tehlikeli yaratacak, kaliteli bir takım. Bizim kadromuz hazır"

COSTA: BİZİ ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR

Sparta Prag'ın savunma oyuncusu Costa Nhamoinesu ise bı maçın farklı olacağını belirterek, "Kendi sahamızda boş tribünlere oynadık. Burada ise dolu stada karşı oynayacağız. Bu maçın temposu farklı olacak, taraftar Trabzonspor'a güç verecektir. Bizi daha zor bir maç beklediğini söyleyebiliriz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Beraberlik gibi bir skor kafamızda yok. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Kaliteli rakip var, zor bir maç bizi bekliyoruz. Hayal kırıklığına uğramadan turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Hiçbir zaman sahaya hayal kırıklığına uğramak için çıkmayız" şeklinde konuştu.

"TAKIMIN MAKİNE GİBİ ÇALIŞMASI LAZIM"

İlk maçta savunmada bireysel hatalar yaptıklarını da kaydeden Costa, "Özellikle savunmada bireysel hatalar yaptık. Bunları düzeltmek için çalışıyoruz. Savunma sadece savunmada oynayanların değil 11 oyuncunun işi. Takımın makine gibi çalışması lazım. Tüm parçalar gibi. Nerelerde sorun olduğunu biliyoruz. Bunu düzeltmek için daha iyi çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

SURAL İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

Bu arada bir basın mensubunun geçen sezon trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural için "herhangi bir anma düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Sparta Prag kulüp medya yetkilisi şu ifadeleri kullandı:

"Buradan gerçekten teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na, Prag ve İstanbul'daki büyükelçiliklere yaptıkları yardım, gösterdikleri misafirperverlik ve anlayış için çok saygı duyduk, minnettar kaldık. Sural'ın ailesi ile temastayız. Onlar üzerinde Alanyaspor camiasına, çalışanlarına, yöneticilerine çok teşekkür etmek istiyoruz. Bilmiyorum yarın gelecekler mi gelirlerse yüz yüze de teşekkürlerimizi iletiriz. Josef'in ailesine, oğluna kardeşine ne kadar yardımcı olduklarını dertlerini unutturmak için neler yaptıklarını medya üzerinden ve aile üzerinden öğrendik. Yarın gelirlerse teşekkür etmek için onlarla doğrudan iletişim kurmak isteriz. Josef'in ailesine biz de acılarını unutturmak için yardım etmek isteriz. Alanyaspor'un bunu yaptığını biliyoruz. Çok büyük saygı duyuyoruz"

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sparta Prag teknik direktörü Vaclav Jilek açıklamaları

-Takım kaptanı Costa Nhamoinesu'nun açıklamaları

-Sparta Prag'ın antrenmanından görüntüler

DHA