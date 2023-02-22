Vaclav Jurena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Jurena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vaclav Jurena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vaclav Jurena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vaclav Jurena 2 Şubat 1991 tarihinde Třinec şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Václav Juřena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vaclav Jurena Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RBR SportConsult a.s. yapmaktadır. Vaclav Jurena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trinec futbol takımında oynamaktadır. FK Trinec takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vaclav Jurena'nin FK Trinec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vaclav Jurena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vaclav Jurena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vaclav Jurena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vaclav Jurena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Ostrava B

5 Nisan 2012 yılında Karvina

31 Ocak 2013 yılında Fotbal Trinec

30 Haziran 2013 yılında Karvina

23 Ağustos 2013 yılında Fotbal Trinec

31 Aralık 2013 yılında Karvina

16 Şubat 2017 yılında Vitkovice

1 Temmuz 2017 yılında Fotbal Trinec

1 Temmuz 2018 yılında SFC Opava

7 Temmuz 2021 yılında Fotbal Trinec

Vaclav Jurena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vaclav Jurena şuan FK Trinec takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Fotbal Třinec (2000 - 2004)MFK Frýdek-Místek (2004 - 2006)FK Fotbal Třinec (2006 - 2008)FC Baník Ostrava (2008 - 2010)

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