Vaclav Mika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Mika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vaclav Mika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vaclav Mika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vaclav Mika 1 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Václav Míka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vaclav Mika Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Chrudim futbol takımında oynamaktadır. MFK Chrudim takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vaclav Mika'nin MFK Chrudim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vaclav Mika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vaclav Mika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vaclav Mika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vaclav Mika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vikt. Plzen U19

1 Temmuz 2019 yılında Vik. Plzen B

1 Ocak 2021 yılında Viktoria Plzen

21 Şubat 2022 yılında Chrudim

30 Haziran 2022 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2022 yılında Pardubice

7 Eylül 2022 yılında Viktoria Plzen

8 Eylül 2022 yılında Chrudim

30 Haziran 2023 yılında Viktoria Plzen

Vaclav Mika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vaclav Mika şuan MFK Chrudim takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vaclav Mika Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Viktoria Plzeň (2006 - 2019)

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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