Vaclav Minarik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Minarik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vaclav Minarik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vaclav Minarik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vaclav Minarik 28 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Václav Minařík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vaclav Minarik Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Vaclav Minarik'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vaclav Minarik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vaclav Minarik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vaclav Minarik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vaclav Minarik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Mart 2015 yılında MFK Vyskov

1 Temmuz 2016 yılında SK Lisen

22 Temmuz 2021 yılında Blansko

31 Aralık 2021 yılında SK Lisen

Vaclav Minarik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vaclav Minarik şuan SK Lisen takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SK Měnín (2003 - 2008)FC Sparta Brno (2008 - 2010)FC Zbrojovka Brno (2011)SK Měnín (2012 - 2014)FC Zbrojovka Brno (2014)

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