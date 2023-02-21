Vaclav Svoboda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Svoboda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vaclav Svoboda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vaclav Svoboda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vaclav Svoboda 12 Ocak 1990 tarihinde Mělník şehrinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Václav Svoboda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vaclav Svoboda Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vaclav Svoboda'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vaclav Svoboda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vaclav Svoboda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vaclav Svoboda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vaclav Svoboda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2009 yılında Meteor Praha

1 Temmuz 2010 yılında SC Veendam

1 Temmuz 2011 yılında Meteor Praha

26 Temmuz 2012 yılında SK Zapy

14 Temmuz 2019 yılında Vlasim

1 Temmuz 2022 yılında Dukla Prag

Vaclav Svoboda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vaclav Svoboda şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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