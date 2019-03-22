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Vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildi

IHAAW164325-EKO/22-03-2019 - Merkez Bankası: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." 22.03.2019 16:43:25 TSINNNN

Vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildi

IHAAW164325-EKO/22-03-2019 - Merkez Bankası: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." 22.03.2019 16:43:25 TSI NNNN


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