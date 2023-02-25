Vadim Balbukh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Balbukh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vadim Balbukh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vadim Balbukh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vadim Balbukh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Balbukh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vadim Balbukh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Balbukh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadim Balbukh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vadim Balbukh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vadim Balbukh 4 Mayıs 1993 tarihinde Stakhanov şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Бальбух Вадим Петрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vadim Balbukh Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vadim Balbukh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orsha futbol takımında oynamaktadır. FK Orsha takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Vadim Balbukh'nin FK Orsha ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vadim Balbukh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vadimbal8uh/

Vadim Balbukh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vadim Balbukh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Vadim Balbukh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vadim Balbukh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Slonim

1 Ocak 2016 yılında Osipovichi

1 Ağustos 2016 yılında Volna Pinsk

27 Temmuz 2018 yılında FK Smorgon

15 Kasım 2018 yılında Svetlogorsk

1 Nisan 2021 yılında Orsha

Vadim Balbukh kimdir

Vadim Balbukh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vadim Balbukh şuan FK Orsha takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Vadim Balbukh nereli

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