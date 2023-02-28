Vadim Bolohan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Bolohan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadim Bolohan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vadim Bolohan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vadim Bolohan 15 Ağustos 1986 tarihinde Sîngerei şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Moldova,Rusya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vadim Bolohan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vadim Bolohan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Vadim Bolohan'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vadim Bolohan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vadim_bolohan/

Vadim Bolohan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vadim Bolohan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vadim Bolohan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vadim Bolohan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Zorya Lugansk

1 Temmuz 2009 yılında Zakarpattia

1 Ağustos 2010 yılında FK Sevastopol

1 Temmuz 2011 yılında Milsami

1 Şubat 2012 yılında Karpaty

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2013 yılında Rapid G.

8 Temmuz 2013 yılında Milsami

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2015 yılında FC Tiraspol

1 Temmuz 2015 yılında Milsami

Vadim Bolohan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vadim Bolohan şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Vadim Bolohan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova takımında 3 numaralı formasıyla 3 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 40 maçta 1 gol atmıştır.

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