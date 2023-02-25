Vadim Dak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Dak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadim Dak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vadim Dak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vadim Dak 4 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Дак Вадим Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vadim Dak Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Smorgon futbol takımında oynamaktadır. FK Smorgon takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vadim Dak'nin FK Smorgon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vadim Dak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vadim Dak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vadim Dak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vadim Dak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FK Smorgon II

1 Ocak 2022 yılında FK Smorgon

Vadim Dak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vadim Dak şuan FK Smorgon takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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