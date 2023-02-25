Vadim Dernejko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Dernejko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadim Dernejko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vadim Dernejko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vadim Dernejko 26 Ocak 1999 tarihinde Gribovtsy, Volkovysk Region şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Дернейко Вадим Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vadim Dernejko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JPJ Management yapmaktadır. Vadim Dernejko, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 21 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vadim Dernejko'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vadim Dernejko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vadyan_derneyko/

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Vadim Dernejko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vadim Dernejko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Vadim Dernejko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vadim Dernejko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Slonim

1 Ocak 2019 yılında Volna Pinsk

4 Şubat 2020 yılında Sputnik

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2021 yılında Smena V

16 Mart 2022 yılında FK Baranovichi

21 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Vadim Dernejko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vadim Dernejko şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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