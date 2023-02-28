Vadim Dijinari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Dijinari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadim Dijinari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vadim Dijinari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vadim Dijinari 1 Nisan 1999 tarihinde Bender şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vadim Dijinari Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Vadim Dijinari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vadim Dijinari'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vadim Dijinari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dizhi_v90/

Vadim Dijinari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vadim Dijinari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vadim Dijinari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vadim Dijinari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Sheriff

1 Ocak 2020 yılında Dinamo-Auto

30 Haziran 2021 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2021 yılında Milsami

30 Haziran 2022 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2022 yılında Milsami

Vadim Dijinari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vadim Dijinari şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vadim Dijinari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Sheriff Tiraspol (2008-2018)

Moldova U21 takımında 14 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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