Vadim Hayiryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Hayiryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadim Hayiryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vadim Hayiryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vadim Hayiryan 6 Nisan 1997 tarihinde Shushi şehrinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Վադիմ Հայիրյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vadim Hayiryan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Vadim Hayiryan'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vadim Hayiryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vadim Hayiryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vadim Hayiryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vadim Hayiryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Artsakh Erewan

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında L. Artsakh

Vadim Hayiryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vadim Hayiryan şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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