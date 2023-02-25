Vadim Martinkevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Martinkevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadim Martinkevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vadim Martinkevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vadim Martinkevich 10 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Мартинкевич Вадим Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vadim Martinkevich Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dzmitry Marholenka yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Petrikov futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Petrikov takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vadim Martinkevich'nin Shakhter Petrikov ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vadim Martinkevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vadim Martinkevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vadim Martinkevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vadim Martinkevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Soligorsk II

1 Eylül 2022 yılında Shakhter

Vadim Martinkevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vadim Martinkevich şuan Shakhter Petrikov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vadim Martinkevich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 15 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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