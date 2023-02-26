Vadim Mihhailov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Mihhailov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadim Mihhailov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vadim Mihhailov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vadim Mihhailov 6 Haziran 1998 tarihinde Narva şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vadim Mihhailov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vadim Mihhailov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 23 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Vadim Mihhailov'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vadim Mihhailov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vadim Mihhailov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vadim Mihhailov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vadim Mihhailov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Narva U17

1 Ocak 2014 yılında JK Trans Narva II

1 Ocak 2015 yılında JK Trans Narva

14 Ocak 2020 yılında Maardu LM

31 Aralık 2021 yılında JK Trans Narva

23 Şubat 2022 yılında Kalev

Vadim Mihhailov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vadim Mihhailov şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vadim Mihhailov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Trans Narva (-2013)

Estonya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 27 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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