Vadim Paireli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Paireli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vadim Paireli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vadim Paireli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vadim Paireli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Paireli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vadim Paireli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Paireli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadim Paireli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vadim Paireli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vadim Paireli 8 Kasım 1995 tarihinde Tiraspol şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Moldova,Rusya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vadim Paireli Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Imran Rzaev yapmaktadır. Vadim Paireli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sfîntul Gheorghe Suruceni futbol takımında oynamaktadır. FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Vadim Paireli'nin FC Sfîntul Gheorghe Suruceni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vadim Paireli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vadimpairel/

Vadim Paireli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vadim Paireli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Vadim Paireli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vadim Paireli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Sheriff

12 Ağustos 2016 yılında NK Dugopolje

30 Haziran 2017 yılında FC Sheriff

3 Temmuz 2017 yılında FC Petrocub

15 Ocak 2018 yılında FC Sheriff

1 Nisan 2018 yılında FC Petrocub

19 Haziran 2018 yılında FC Sheriff

21 Haziran 2018 yılında Sfintul Gheor.

1 Şubat 2020 yılında FC Sheriff

3 Temmuz 2020 yılında Dinamo-Auto

31 Aralık 2020 yılında FC Sheriff

31 Ocak 2021 yılında FC Noah

9 Şubat 2022 yılında Sfintul Gheor.

Vadim Paireli kimdir

Vadim Paireli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vadim Paireli şuan FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Vadim Paireli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 13 numaralı formasıyla 26 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 15 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vadim Paireli nereli

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