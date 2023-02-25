Vadim Pigas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Pigas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadim Pigas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vadim Pigas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vadim Pigas 8 Ağustos 2001 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Пигас Вадим Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vadim Pigas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Vadim Pigas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 11 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Vadim Pigas'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 29 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Vadim Pigas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vadim.pigas3/?r=nametag

Vadim Pigas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vadim Pigas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vadim Pigas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vadim Pigas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında BATE II

11 Şubat 2021 yılında Isloch

Vadim Pigas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vadim Pigas şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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