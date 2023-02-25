Vadim Pobudey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Pobudey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadim Pobudey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vadim Pobudey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vadim Pobudey 17 Aralık 1994 tarihinde Ostrov şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Побудей Вадим Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vadim Pobudey Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vadim Pobudey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vadim Pobudey'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vadim Pobudey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pabby_10/

Vadim Pobudey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vadim Pobudey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vadim Pobudey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vadim Pobudey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2016 yılında Dynamo Brest

12 Nisan 2017 yılında Isloch

8 Şubat 2019 yılında Dnyapro Mogilev

29 Ocak 2020 yılında Zhetysu

27 Ocak 2021 yılında Gomel

10 Ocak 2022 yılında Torpedo Zhodino

Vadim Pobudey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vadim Pobudey şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Vadim Pobudey Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 8 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 9 numaralı formasıyla 17 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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