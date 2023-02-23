Vadim Rata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Rata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vadim Rata kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vadim Rata ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vadim Rata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Rata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vadim Rata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Rata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadim Rata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vadim Rata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vadim Rata 5 Mayıs 1993 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Vadim Rață şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vadim Rata Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAS SCOUTING yapmaktadır. Vadim Rata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 3 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vadim Rata'nin FC Voluntari ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vadim Rata Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ratavadim/

Vadim Rata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vadim Rata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vadim Rata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vadim Rata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Tiraspol

30 Haziran 2015 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2015 yılında Zaria Balti

26 Ocak 2016 yılında FC Sheriff

18 Şubat 2016 yılında CSF Speranta

30 Haziran 2016 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2016 yılında Zaria Balti

1 Mart 2018 yılında Milsami

21 Şubat 2019 yılında Chindia

1 Temmuz 2021 yılında FC Voluntari

12 Ağustos 2022 yılında FCSB

3 Eylül 2022 yılında FC Voluntari

Vadim Rata kimdir

Vadim Rata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vadim Rata şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Vadim Rata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 22 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 1 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vadim Rata nereli

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