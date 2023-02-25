Vadim Sakadyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Sakadyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadim Sakadyn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vadim Sakadyn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vadim Sakadyn 22 Nisan 1998 tarihinde Strigovo, Brest Region şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сакадын Вадим Николаевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vadim Sakadyn Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Vadim Sakadyn'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vadim Sakadyn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vadim Sakadyn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında FK Malorita
1 Ocak 2021 yılında Niva Dolbizno
Vadim Sakadyn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vadim Sakadyn şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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