Vadim Yakovlev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Yakovlev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadim Yakovlev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vadim Yakovlev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vadim Yakovlev 29 Temmuz 2003 tarihinde Uzynagash şehrinde doğmuştur. Kazakistan uyrukludur.Gerçek adı da Яковлев Вадим şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vadim Yakovlev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vadim Yakovlev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bălți futbol takımında oynamaktadır. FC Bălți takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vadim Yakovlev'nin FC Bălți ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vadim Yakovlev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vadim_official9/

Vadim Yakovlev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vadim Yakovlev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vadim Yakovlev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vadim Yakovlev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Z. Chisinau U19

1 Ocak 2021 yılında FK Aksu

8 Nisan 2022 yılında Dinamo-Auto

18 Temmuz 2022 yılında FC Bălți

Vadim Yakovlev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vadim Yakovlev şuan FC Bălți takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Vadim Yakovlev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kazakistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Kazakistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Kazakistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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