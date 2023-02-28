Vadym Paramonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadym Paramonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadym Paramonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vadym Paramonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vadym Paramonov 18 Mart 1991 tarihinde Pavlograd, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Парамонов Вадим Миколайович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vadym Paramonov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Shutov yapmaktadır. Vadym Paramonov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 2 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Vadym Paramonov'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vadym Paramonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vadym Paramonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vadym Paramonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vadym Paramonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Zorya II

12 Şubat 2014 yılında FK Poltava

19 Temmuz 2018 yılında PFC Lviv

11 Temmuz 2019 yılında Kolos Kovalivka

21 Ağustos 2020 yılında Rukh Lviv

2 Şubat 2021 yılında FC Urartu

Vadym Paramonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vadym Paramonov şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

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