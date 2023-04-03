Vadym Patkevych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadym Patkevych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vadym Patkevych kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vadym Patkevych ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.