Vadym Patkevych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadym Patkevych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadym Patkevych adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vadym Patkevych Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vadym Patkevych 3 Şubat 2004 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. Yeni Zelanda,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Вадим Паткевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vadym Patkevych Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vadym Patkevych'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vadym Patkevych Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vadym Patkevych futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Central United
1 Ocak 2021 yılında Bay Olympic
1 Temmuz 2021 yılında Eastern Sub.
1 Mart 2022 yılında Takapuna
8 Şubat 2023 yılında Kragujevac U19
Vadym Patkevych Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vadym Patkevych şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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