Vadym Sologub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadym Sologub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadym Sologub adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vadym Sologub Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vadym Sologub 11 Mart 2004 tarihinde Gnivan, Vinnytsya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сологуб Вадим Миколайович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vadym Sologub Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSM Group yapmaktadır. Vadym Sologub, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına 19 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Vadym Sologub'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vadym Sologub Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vadym Sologub isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vadym Sologub Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vadym Sologub futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2021 yılında Rukh Lviv U19

25 Ağustos 2022 yılında Girnyk-Sport

31 Aralık 2022 yılında Rukh Lviv U19

Vadym Sologub Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vadym Sologub şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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