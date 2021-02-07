Vaftiz töreninde 6 haftalık bebeğin acı sonu!

31 Ocak'ta yaşanan olayda 6 haftalık bir bebek, Romanya'daki bir Ortodoks Kilisesi'nde vaftiz edildikten kısa bir süre sonra akciğerlerine dolan su sebebiyle yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili incelemelerini sürdürürken ülkede vaftiz törenlerinde değişikliğe gidilmesine dair tartışmaları başlattı.

RAHİP, TÖRENDE BEBEĞİN İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Romanya Ortodoks Kilisesi Başdiyakozu Doru Budeanu, ülkenin kuzeydoğusundaki Suceava kentinde Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi'nde meydana gelen olaydan sonra töreni gerçekleştiren rahiple görüştüğünü belirtti. Rahibin, suya batırma esnasında ve sonrasında bebeğin ağladığını söylediğini aktardı. Bunun bebeğin yaşamsal belirtilerinin iyi olduğunu gösterdiğini söyleyen rahip, törenden birkaç dakika sonra bebeğin fenalaştığını ekledi.

AKCİĞERLERİNDE SU BULUNDU

Hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden bebeğin otopsi raporunda, akciğerinde su bulunduğu belirtildi. Vaftiz töreninin yöneten papazla ilgili cinayet soruşturması başlatıldı.

"BAŞINI AŞAĞI EĞDİK ANCAK KENDİNE GELMEDİ"

Öte yandan, bebeğin ailesi rahibin sözlerine karşı çıkarak yavrularının sudan çıkarıldığında nefes almadığını ve burnunun kanadığını söyledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bebeğin babası "Suyu çıkarmak için başını eğdik ancak kendine gelmedi. Kalbi atıyordu ama çok zayıftı. Ağzı açık ve ağlayan bir bebeği kimse suya daldırmaz değil mi?" dedi.