Vagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vagner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vagner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vagner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vagner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vagner 24 Ağu 1989 tarihinde Bom Sucesso do Sul şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Vagner Antônio Brandalise şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vagner Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vagner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vagner'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vagnerboyu ve yaşı kaç

Vagner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vagner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vagner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vagner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Villa Nova AC

31 Mayıs 2011 yılında Paulista FC

5 Eylül 2011 yılında Criciúma EC

31 Aralık 2011 yılında Paulista FC

1 Ocak 2013 yılında Ituano

23 Nisan 2014 yılında Tombense

1 Mayıs 2014 yılında Avaí FC

16 Aralık 2015 yılında Tombense

1 Ocak 2016 yılında Palmeiras

11 Ocak 2017 yılında Mirassol-SP

30 Nisan 2017 yılında Palmeiras

16 Mayıs 2017 yılında Guarani

29 Kasım 2017 yılında Palmeiras

30 Kasım 2017 yılında Ituano

2 Nisan 2018 yılında Palmeiras

3 Nisan 2018 yılında Londrina-PR

30 Kasım 2018 yılında Palmeiras

1 Ocak 2019 yılında Novorizontino

1 Ocak 2019 yılında Novorizontino

4 Nisan 2019 yılında Palmeiras

5 Nisan 2019 yılında Chapecoense

31 Aralık 2019 yılında Palmeiras

3 Ocak 2020 yılında Chapecoense

4 Ocak 2023 yılında Náutico

Vagner kimdir

Vagner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vagner şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Vagner nereli

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