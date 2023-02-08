Vagner Love kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vagner Love Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vagner Love adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vagner Love Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vagner Love 11 Haziran 1984 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vágner Silva de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vagner Love Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ferreira yapmaktadır. Vagner Love, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club do Recife futbol takımında oynamaktadır. Sport Club do Recife takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vagner Love'nin Sport Club do Recife ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vagner Love Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oficialvagnerlove/

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Vagner Love Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vagner Love isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 22.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vagner Love Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vagner Love futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Palmeiras

1 Temmuz 2004 yılında CSKA Moskova

28 Ağu 2009 yılında Palmeiras

14 Ocak 2010 yılında CSKA Moskova

15 Ocak 2010 yılında Flamengo

10 Temmuz 2010 yılında CSKA Moskova

25 Ocak 2012 yılında Flamengo

13 Ocak 2013 yılında CSKA Moskova

24 Temmuz 2013 yılında SD Luneng

6 Şubat 2015 yılında Corinthians

13 Ocak 2016 yılında Monaco

31 Ağu 2016 yılında Alanyaspor

29 Ocak 2018 yılında Beşiktaş

25 Ocak 2019 yılında Corinthians

1 Temmuz 2020 yılında Kairat Almaty

20 Ocak 2022 yılında Midtjylland

29 Temmuz 2022 yılında Sport Recife

Vagner Love Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vagner Love şuan Sport Club do Recife takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Vagner Love Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya takımında 9 numaralı formasıyla 11 Temmuz 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 9 gol atmıştır.

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