Vagner Love Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

VAGNER LOVE KİMDİR?

Doğum tarihi : 11.Haziran.1984

Vagner Love kaç yaşında : 35

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Futbolcu

Vagner Love doğum yeri : Rio de Janeiro, Brezilya

VAGNER LOVE BİYOGRAFİSİ

Brezilyalı forvet oyuncusu Vagner Love 31 Ağustos 2016 tarihinden beri Alanyaspor’da oynamaktadır.

Vagner Love, 11 Haziran 1984 tarihinde Rio de Janeiro, Brezilya’da doğmuştur. Tam adı Vágner Silva de Souza’dır. 1,72 boyunda olan ve her iki ayağını da kullanabilen santrafor, futbola 2002 yılında Palmeiras B takımında başlamıştır.

Vagner Love, 2002 yılından 2004 yılına kadar 2 yıl Brezilya takımlarından Palmeiras’da oynadıktan sonra 20 yaşındayken CSKA Moskova'ya transfer oldu. 2004-2013 yılları arasında forma giydiği CSKA Moskova'da 158 maça çıkan Love, 79 gol kaydetmiştir.

2009 yılında Palmeiras ve 2010 yılında Flamengo takımlarında kiralık olarak forma giydi.

2013 yılında Çin'in Shandong Luneng takımına 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştur. Çin'de 2 yıl forma giyebilen Brezilyalı santrafor, tekrar doğduğu topraklara, Brezilya'ya dönmüştür. 2014-2015 sezonunda bonservissiz bir şekilde Corinthians'a transfer olan Vagner Love, 1 yıllık Brezilya kariyerinin ardından Fransa'nın Monaco kulübüne transfer olmuştur.

Vagner Love, 2008 yılında Marta de Souza ile evlendi. 2011 yılında boşandı. 2014 yılında Lucilene Pires ile evlendi.

Brezilya Millî Takımı'yla çıktığı 21 maçta 5 kez gol attı.

31 Ağustos 2016 tarihinde Fransa'nın Monaco kulübünden 3 milyon euro ücret ve 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor ile 3 yıllığına anlaştı. 2017-2018 sezonunda 16 resmi maçta 11 gol kaydederken 2016-2017 sezonunda Süper Lig’de 28 maçta 23 gole imza atarak Gol Krallığı yarışını Cenk Tosun’un önünde lider bitirmişti.

25 Ocak 2018 tarihinde 3 milyon bonservis bedeli ile Beşiktaş'a transfer oldu.

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2002-2004 - Palmeiras

2004-2013 - CSKA Moskova

2009-2009 - Palmeiras (kiralık)

2010-2010 - Flamengo (kiralık)

2013-2015 - Shandong Luneng

2015-2016 - Corinthians

2016-2016 - AS Monaco FC

2016-2018 - Alanyaspor

2018------ - Beşiktaş

Millî Takım Kariyeri :

2003 - Brezilya U-20

2004-2007 - Brezilya