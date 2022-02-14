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Vagotoni ne demek, TDK'ya göre Vagotoni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Vagotoni kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Vagotoni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Vagotoni nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Vagotoni kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Vagotoni ne demek, TDK'ya göre Vagotoni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vagotoni ne demek? Vagotoni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vagotoni kelimesi. Peki vagotoni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vagotoni nedir, vagotoni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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VAGOTONİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vagotoni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Vagotoni kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre vagotoni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir sinirsel rahatsızlık türü

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