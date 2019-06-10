Vah Valiliğinden ‘Gezginfest’ açıklaması

Van Valiliği, "Gezginfest Van Gençlik Festivali" ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gezginfest Van Gençlik Festivali adı altında 2018 yılında gerçekleştirilen etkinliğe Van ilinin ekonomisine ve tanıtımına katacağı katkı, toplumsal kaynaşmanın pekiştirilmesi göz önünde bulundurularak başta valiliğimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından mevcut imkânlar kullanılarak destek verilmiştir. İlgili firma tarafından alınan güvenlik tedbirlerinin eksikliğine karşın, vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda etkinlik geçirmeleri maksadıyla yaklaşık bin kolluk personeli görevlendirilerek organizasyonun sorunsuz geçmesi sağlanmıştır. Bu süreç zarfında firma yetkilileri ilgili kurumlar ile yeterli koordinasyonu sağlamamıştır. Bu yılda ilgili firma tarafından gerekli izinler alınmadan sosyal medya aracılığıyla hazırlıklara başlandığı belirtilerek (çeşitli zamanlarda sanatçıların açıklanması, festival tarihi ilan edilmesi, bilet satışı için organizasyonlar gerçekleştirilmesi v.b.) koordinesiz ve plansız olarak hareket edilmeye devam edilmiştir. Vatandaşlarımızın hizmetleri kaliteli, etkin ve eksiksiz olarak alabilmeleri adına Gevaş Kaymakamlığımız tarafından firma temsilcileri ile görüşmeler yapılarak güvenlik başta olmak üzere bir önceki etkinlikte tespit edilen eksik hususlar kendilerine iletilmiştir. Buna rağmen firma tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmemesi, başta güvenlik ile ilgili hususlar olmak üzere eksikliklerin tamamlanmaması üzerine Gevaş Kaymakamlığı tarafından söz konusu etkinliğe izin verilmediği firmaya bildirilerek kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu süreç zarfında söz konusu etkinliğin yapılmasını isteyen veya istemeyen kesimleri, değerler üzerinden toplumumuzu kutuplaştıracak tartışmalardan uzak durmaya davet ediyoruz. Valilik olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında bir etkinlik geçirmeleri maksadıyla gerekli tüm çabaların gösterilmesine karşın firma yetkililerinin kaymakamlığımız tarafından bir önceki etkinlikte tespit edilen eksik hususları tamamlayamamaları dolayısıyla 2019 yılında yapılması planlanan Gezginfest Van Gençlik Festivali isimli organizasyona izin verilmemiştir" denildi.

Kaynak: İHA