Vahan Bichakhchyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vahan Bichakhchyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vahan Bichakhchyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vahan Bichakhchyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vahan Bichakhchyan 9 Temmuz 1999 tarihinde Gyumri şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Վահան Վարդանի Բիչախչյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vahan Bichakhchyan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSM Agency yapmaktadır. Vahan Bichakhchyan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vahan Bichakhchyan'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vahan Bichakhchyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vahan Bichakhchyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vahan Bichakhchyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vahan Bichakhchyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Shirak II

1 Temmuz 2016 yılında Shirak Gyumri

24 Temmuz 2017 yılında MSK Zilina

10 Ocak 2022 yılında Pogon Szczecin

Vahan Bichakhchyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vahan Bichakhchyan şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Vahan Bichakhchyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 23 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 3 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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