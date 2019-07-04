Vahdet Vural Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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VAHDET VURAL KİMDİR?
Doğum tarihi : 01.Ocak.1956
Vahdet Vural kaç yaşında : 63
Kilo & Boy :
Burcu : Oğlak
Meslek : Şarkıcı, Sinema Oyuncusu
Vahdet Vural doğum yeri : Adana
VAHDET VURAL BİYOGRAFİSİ
Vahdet Vural, 1 Ocak 1956 tarihinde Adana’da doğmuştur. Babası rençperlik yapan Vahdet Vural’ın 7 kardeşi vardır. Bir yandan okuyup bir yandan marangozluk yaptı.
Şarkıcı olmak isteyen Vahdet Vural, bu uğurda kaçıp İstanbul'a gelmiş 1973 yılında ilk kasetini çıkarmış, kasedi Adana'da çok satmış ama İstanbul'da tam bir hayal kırıklığı olmuş.
Bir gün İzmir Fuarı'nın meşhur gazino patronlarından Hüseyin Cevahir 1978 yılında arayarak Hülya Koçyiğit'in sahneye çıktığı gazinoda alt kadroda yer vermiş. Sonra da yolu açılmış. İstanbul’daki çeşitli gazinolarda şarkı söylemiş.
Vahdet Vural’ın 35 kaseti, 19 tane filmi vardır.
Vahdet Vural evli ve 4 çocuğu vardır.
Filmleri :
1995 - Kader Diyelim
1985 - Onlar Da Sevdiler
1985 - Gözlerden Kalbe
1984 - İftira
1984 - Batak
1984 - Ayrılık
1979 - Aşkın Gözyaşları
1978 - Yara
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