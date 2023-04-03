Vahe Shapaghatyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vahe Shapaghatyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vahe Shapaghatyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vahe Shapaghatyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vahe Shapaghatyan 13 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Վահե Շափաղաթյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vahe Shapaghatyan Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Urartu Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Erewan II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vahe Shapaghatyan'nin FC Urartu Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vahe Shapaghatyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vahe Shapaghatyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Urartu II
Vahe Shapaghatyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vahe Shapaghatyan şuan FC Urartu Erewan II takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
Vahe Shapaghatyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ermenistan U17 takımında 21 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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